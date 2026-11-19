В Австралії дослідники встановили, що нічні метелики богонг (Agrotis infusa) можуть використовувати магнітне поле Землі як компас під час сезонних перельотів. Їхня орієнтація залежить від нахилу магнітного поля, а для роботи цього механізму потрібне фіолетово-блакитне світло, повідомляє Nature.

Перевірка магнітного компаса

Богонги мігрують на відстань до 1 000 км із районів розмноження на південному сході Австралії до обмеженої кількості місць естивації в Австралійських Альпах. Після приблизно трьох місяців спокою в прохолодних гірських сховищах ті самі особини восени повертаються до районів розмноження.

У дослідах мігруючих метеликів тестували в симуляторі польоту в умовах відтвореного локального магнітного поля та проєкції рандомізованого зоряного неба без напрямних орієнтирів. Навесні комахи обирали південно-західний напрямок, а восени — північно-північно-східний, що відповідало їхнім сезонним маршрутам.

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Коли науковці повернули магнітне поле на 180 градусів по горизонталі, метелики майже повністю змінювали напрямок польоту. За відсутності магнітного поля вони втрачали орієнтацію в обидва сезони. За сукупністю тестів автори дійшли висновку, що цей компас реагує на нахил поля, а не на його полярність.

Роль фіолетово-блакитного світла

Дослідники також перевірили вплив освітлення на магнітну орієнтацію. Коли метеликів позбавляли ультрафіолетового, фіолетового та блакитного світла, залишаючи хвилі довші за 500 нанометрів, вони дезорієнтувалися. Водночас за повного спектра світла, за освітлення без ультрафіолетової частини спектра та за зниженої інтенсивності освітлення комахи зберігали міграційний напрямок.

Контрольні випробування показали, що дезорієнтація не була наслідком нездатності комах візуально контролювати політ. За нульового магнітного поля богонги могли орієнтуватися за зоряним небом навіть без ультрафіолетового, фіолетового та блакитного світла. Автори зазначають, що результати узгоджуються зі світлозалежним механізмом магнітного чуття на основі радикальних пар, який потенційно може бути пов’язаний із криптохромами.

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