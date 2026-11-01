В Австралії 14 команд змагалися під землею — ABC News Australia

На золотій шахті Gordon Sirdar на північний схід від Калгурлі-Боулдера у Західній Австралії відбулися щорічні підземні змагання гірничорятувальних команд. Цьогоріч у них узяли участь 14 команд — це найбільша кількість учасників за останнє десятиліття, повідомляє ABC News Australia.

Змагання організувала Палата мінералів та енергетики Західної Австралії. Команди оцінювали в кількох дисциплінах не лише для визначення переможця, а й для відпрацювання навичок, потрібних під час реальних аварій у шахтах.

Випробування в умовах, наближених до реальних

Гірничорятувальні команди тренуються гасити пожежі, надавати першу допомогу, працювати з мотузками та проводити підводні рятувальні операції. Під час турніру учасники працювали у тунелях із реальною пожежею та затопленими ділянками. Волонтери виконували ролі постраждалих, використовуючи грим і сценарії, покликані відтворити хаотичні умови надзвичайної ситуації.

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Голова Mines Rescue Committee Деніел Глосс, який працює у сфері гірничого порятунку 20 років, заявив, що на підготовку змагань витратили кілька місяців. За його словами, організатори створюють динамічні сценарії та працюють над тим, щоб перевірити дії команд під тиском. Представники змагань супроводжували рятувальників, фіксуючи правильні рішення й помилки для подальшого навчання.

Нові учасники та підводні етапи

Команда Liontown Resources, що видобуває літій, уперше взяла участь у змаганнях. Її капітанка, гірнича інженерка Меган Пейдж, приєдналася до рятувальної команди, щоб здобути практичний досвід. Вона зазначила, що для неї важливо знати: на виробництві є люди, які готуються допомогти колегам у разі небезпеки.

Організатори також підготували підводні перешкоди, подібні до умов, із якими стикалися учасники рятувальної операції в печері Таїланду 2018 року. Командам надали сучасне обладнання. Після завершення випробувань у неділю учасники мали відвідати церемонію нагородження, а згодом повернутися на свої підприємства, щоб застосовувати здобутий досвід.

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