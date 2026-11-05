В австралійському передмісті Волсенд поблизу Ньюкасла 14-річному хлопцю висунули обвинувачення у справі про пожежу в автодомі, внаслідок якої 69-річний чоловік зазнав критичних опіків. За даними поліції, потерпілий жив у цьому транспортному засобі.

Обвинувачення та запобіжний захід

Як повідомляє ABC News, поліція стверджує, що автодім підпалили у перші години 29 жовтня. Правоохоронці вважають, що до цього причетний 14-річний житель Волсенда.

Хлопцю висунули обвинувачення у пошкодженні вогнем або вибуховими речовинами майна вартістю понад 15 тисяч доларів, а також у необережному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Він постав перед Судом у справах неповнолітніх, який відмовив у звільненні під заставу. Наступне слухання призначене на наступну п’ятницю.

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Стан потерпілого

Свідки повідомляли, що чули гучні удари й вибухи, перш ніж автодім охопило полум’я. У Fire and Rescue NSW тоді заявляли про повідомлення щодо можливого перебування на місці газових балонів. Поліція вважала пожежу підозрілою, а криміналісти оголосили автодім місцем злочину.

За інформацією поліції, один із місцевих жителів витягнув чоловіка з палаючого транспортного засобу. Парамедики надали йому допомогу через опіки, після чого його доправили до лікарні Джона Гантера, а згодом авіатранспортом перевезли до лікарні Royal North Shore. Чоловік залишається у критичному стані.

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