У Мілдьюрі в Австралії суд залишив під вартою 18-річного Лакі Тамбо, якому висунули обвинувачення в небезпечному керуванні автомобілем із перевищенням швидкості, кількох викраденнях машин і крадіжці зі зломом. Слухання його клопотання про заставу відклали без остаточного рішення, оскільки магістрат призначив оцінку службою ювенальної юстиції щодо можливості застави з підтримкою, повідомляє ABC News.

Переслідування на шосе Колдер

За версією поліції, Тамбо та ще четверо неповнолітніх могли бути причетними до швидкісного переслідування на шосе Колдер у четвер. Патрульні помітили автомобіль, який рухався зі швидкістю 146 км/год у Калгоа, приблизно за 320 км від Мельбурна.

Поліція вилучила вісім відеозаписів із телефонів підлітків. На одному з них, за даними слідства, Тамбо керує викраденим автомобілем зі швидкістю 158 км/год. Інший запис, за твердженням поліції, показує 17-річного водія, який під час переслідування рухався зі швидкістю 175 км/год.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прокуратура заявила, що 17-річний водій під час спроби зупинити автомобіль обганяв вантажівки та виїжджав на зустрічну смугу, створюючи кілька небезпечних ситуацій із зустрічними машинами. Біля Оуєна поліція застосувала пристрої для проколювання шин. Після цього підлітки, за даними правоохоронців, утекли на прилеглі поля, але їх затримали за допомогою авіаційного підрозділу поліції.

Епізоди з викраденням автомобілів

Поліція також повідомила суду про ймовірне проникнення п'ятьох молодих людей віком від 13 до 18 років до Sunraysia Community Health Services 26 жовтня. За даними слідства, камери спостереження зафіксували, як вони обшукували шухляди, а Тамбо нібито молотком відкрив сейф і забрав п'ять ключів від автомобілів. Усі п'ять машин, які, за версією поліції, були викрадені, згодом знайшли в різних місцях Мілдьюри.

Окремо слідство розглядає викрадення автомобіля MG HS 2021 року з під'їзної дороги в Белмонті поблизу Джилонга 5 листопада. Провідна старша констебль Флер Ройдс заявила в суді, що Тамбо був єдиним повнолітнім серед фігурантів і, за її словами, діяв як лідер групи. Справу Тамбо продовжать 20 листопада, а його 17-річного співобвинуваченого, якого звільнили під заставу із суворими умовами, мають заслухати 6 грудня.

Читай нас у