В австралійському місті Аліс-Спрінгс 18-річному чоловікові висунули обвинувачення у небезпечному керуванні транспортним засобом, що спричинило смерть 57-річного чоловіка. Йому також інкримінують залишення місця ДТП та інші правопорушення, пов’язані зі смертельною аварією, повідомляє ABC News.

Розслідування тривало п’ять місяців

За даними поліції Північної Території, чоловіка заарештували 21 жовтня у відділку поліції Аліс-Спрінгс. Його залишили під вартою до слухання в місцевому суді Аліс-Спрінгс, яке має відбутися наступного дня.

20 травня приблизно о 21:30 57-річного чоловіка знайшли непритомним на Лен-Кіттл-Драйв. Поліція заявляла, що він, імовірно, дістав травми голови, характерні для удару транспортним засобом. За словами речника поліції, потерпілий зазнав тяжких травм і помер на місці.

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Поліція шукала ймовірне місце наїзду

Через тиждень після загибелі чоловіка поліція створила спеціальну слідчу групу за участю детективів із розслідування тяжких ДТП та регіональних кримінальних підрозділів. Перед цим на відео з автомобільного реєстратора зафіксували, як чоловік ішов на південь поблизу BMX-траси.

Поліція вважала, що автомобіль міг збити його приблизно за 350 метрів на південь від цього місця, біля будівлі Men’s Shed у парку Блазерскайт. У відомстві зазначили, що в розслідуванні були задіяні спеціалізовані підрозділи з усієї Північної Території, та подякували людям, які допомогли слідчим.

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