В Австралії за останні два роки обвинувачення у контртерористичних справах висунули 32 із 37 молодих людей, яких притягали до відповідальності з 2020 року. Про це повідомила Австралійська федеральна поліція, пише The Guardian.

За даними видання, більшість обвинувачених за новим федеральним злочином щодо зберігання матеріалів насильницького екстремістського змісту є неповнолітніми. Експерти, які працюють у програмах запобігання шкоді, зазначають, що вік молодих людей, залучених до таких справ, істотно знижується.

Судові справи

Минулого місяця двом підліткам у Дарвіні висунули обвинувачення у збиранні документів, які могли б сприяти терористичним актам. За п’ять місяців до цього іншого підлітка з Північної Території звинуватили у публікаціях із пронацистськими, антиімміграційними, антитрансгендерними та білонаціоналістичними темами.

Згідно з обвинувальним документом, він також зберігав відео нападів, скоєних прихильниками білого націоналізму, зокрема стрілянини в мечетях Крайстчерча 2019 року та нападу в Баффало 2022 року. Усі згадані справи ще перебувають на розгляді судів.

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В огляді 55 справ щодо молодіжного тероризму Австралійська федеральна поліція встановила, що профілі фігурантів різняться. Це часто молоді чоловіки; багато з них отримували підтримку або втручання у зв’язку зі станом психічного здоров’я. Частина походить зі стабільних родин, інші — ні.

Онлайн-середовище

Професорка Університету Вікторії Дебра Сміт заявила, що деякі підлітки знаходять соціалізацію та ідентичність в онлайн-просторах, які видаються їм привабливими й такими, що порушують заборони. Водночас такі середовища можуть шкодити їм та спонукати завдавати шкоди іншим. За її словами, в окремих випадках у підлітків знаходили жорсткі диски з матеріалами, які можна описати як жорстокий контент.

Дослідник Австралійського національного університету Леві Вест вважає, що з огляду на вік фігурантів їх слід розглядати не лише як правопорушників, а й як можливих жертв. Він закликав батьків, школи та інших людей, які опікуються молоддю, звертати увагу не лише на алгоритми соцмереж, а й на ширші чинники, зокрема наслідки пандемії COVID-19, локдаунів і присутність цифрових технологій у житті молодих людей.

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