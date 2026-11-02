В Австралії 44-річний чоловік загинув під валуном — ABC News Australia

У віддаленому районі штату Квінсленд в Австралії 44-річний чоловік загинув після того, як опинився затиснутим під валуном. Інцидент стався неподалік населеного пункту Лора на півдні півострова Кейп-Йорк, приблизно за 300 кілометрів на північний захід від Кернса.

Рятувальників викликали вранці

Як повідомляє ABC News, загиблим, імовірно, був житель передмістя Каравоніка в Кернсі. За попередньою інформацією, він разом із групою людей займався старательством у районі Лори.

Екстрені служби викликали на віддалену дорогу близько 8:30 ранку після повідомлення, що чоловік опинився під валуном. На місце прибули парамедики, однак вони констатували його смерть. Тіло чоловіка рятувальним гелікоптером доправили до Кернса.

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Поблизу історичних золотих родовищ

Найближчий автомобільний шлях до місця трагедії — дорога Endeavour Battlecamp Road, яка частково проходить уздовж річки Лора. Район розташований поблизу історичних золотих родовищ Палмер-Рівер, де золото відкрили 1873 року.

Власник магазину в Лорі Гарольд Тавнер розповів, що один із супутників загиблого зв'язався з ним в очікуванні прибуття екстрених служб. За його словами, чоловік на місці намагався підготувати майданчик для посадки гелікоптера та запитував про потрібні для цього розміри ділянки. За фактом смерті підготують звіт для коронера.

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