В австралійському місті Мернда 59-річному чоловікові висунули обвинувачення у зв’язку з імовірним нападом на чоловіка кандидатки Ліберальної партії штату Вікторія Аманди Доу. Інцидент стався в неділю під час конфронтації через передвиборчі плакати, повідомляє ABC News.

Інцидент із агітаційними матеріалами

Ліберальна партія заявила, що чоловік Доу підійшов до людини, яка прибирала агітаційні матеріали партії. За версією партії, після цього на нього нібито напали. Чоловік зазнав травм обличчя, його доправили до лікарні та згодом виписали.

Аманда Доу балотується в окрузі Ян-Їн на північній околиці Мельбурна. Партія попросила поважати приватність кандидатки та її чоловіка, поки він одужує.

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Обвинувачення та суд

Поліція штату Вікторія повідомила, що інцидент стався близько 14:00 поблизу перехрестя Abundant Avenue та Bridge Inn Road. За даними правоохоронців, потерпілий прийшов за адресою, щоб забрати політичні агітаційні матеріали, де на нього нібито напали.

Чоловікові з Мернди закидають спричинення травм, пошкодження майна та незаконний напад. Його звільнили під заставу; слухання у Магістратському суді Гайдельберга призначено на 1 лютого.

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