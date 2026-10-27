Батьки чотирирічного Осала Маюра Покхрела, який загинув після наїзду автомобіля в торговельному центрі Southlands у Канберрі, Австралія, попросили суд призначити 80-річній водійці Морін Брю якомога м’якше покарання. Жінка визнала провину у спричиненні смерті через винне керування автомобілем.

Аварія сталася в січні в районі Мосон на півдні австралійської столиці. Хлопчик їхав у візку для покупок, який штовхали його батьки, коли автомобіль вдарив візок і врізався у вітрину магазину. Очевидці намагалися звільнити дитину до прибуття екстрених служб. Хлопчика доправили до лікарні, де він помер, повідомляє ABC News.

Прохання родини

У заяві про наслідки злочину, яку зачитали в суді, батьки розповіли про нестерпний біль від втрати сина. Вони описали Осала як люблячу й лагідну дитину, яка любила гуляти в парку, дивитися фільми та мріяла стати поліцейським. За словами родини, вони знаходять підтримку одне в одному та в громаді.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Подружжя попросило суд, якщо це можливо, призначити Брю найлегше покарання. Батьки також висловили сподівання, що вона зможе провести решту життя поруч зі своїми дітьми та онуками.

Обставини аварії

Верховний суд Австралійської столичної території почув, що Брю заїхала на вільне паркувальне місце, але залишила автомобіль у режимі руху. Машина покотилася вперед, і водійка її зупинила, після чого шукала в бардачку інструкцію до автомобіля, щоб з’ясувати значення сигнальної лампи на панелі приладів.

Коли авто знову почало рухатися, воно виїхало на бордюр. За даними суду, Брю запанікувала й натиснула педаль акселератора замість гальма. Її адвокат назвав аварію помилкою в судженні, пов’язаною з тим, що водійка не убезпечила автомобіль, вважаючи, що він був зафіксований. Прокурори наполягають на ув’язненні з огляду на тяжкість правопорушення. Суддя Белінда Бейкер відклала рішення щодо вироку на пізнішу дату.

Читай нас у