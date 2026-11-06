В Австралії батькові висунули обвинувачення у смерті немовляти — ABC News Australia

В Австралії 23-річному чоловікові висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві його п’ятитижневого сина, який помер у серпні після отриманих травм. Інцидент стався в Кіарі — передмісті Перта на північному сході міста.

Травми дитина дістала у серпні

Як повідомляє ABC News, за версією поліції, 10 серпня чоловік завдав немовляті тяжких травм у житловому будинку в Кіарі. Дитину доставили до найближчого медичного центру, а звідти машиною швидкої допомоги доправили до Дитячої лікарні Перта.

Хлопчик помер 15 серпня внаслідок отриманих травм.

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Додаткове обвинувачення

Чоловіка затримали напередодні в будинку в місті Катеннінг. Окрім ненавмисного вбивства, йому також висунули обвинувачення в нападі на жінку віком близько 20 років, яку він знав.

Поліція розглядає обидва епізоди як пов’язані із сімейним насильством. Очікується, що 23-річний обвинувачений постане перед Магістратським судом Перта.

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