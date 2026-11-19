В Австралії рівень безробіття у жовтні зріс із 4,7% до 4,9%, що стало найвищим показником за п’ять років. Про це повідомила The Guardian з посиланням на дані Австралійського бюро статистики. Від початку року показник піднявся з 4% і наблизився до рівнів, зафіксованих до пандемії COVID-19.

Скорочення зайнятості

Кількість зайнятих в Австралії за місяць зменшилася на 43 500 осіб, хоча очікували зростання зайнятості та незмінного рівня безробіття. Повна зайнятість у жовтні скоротилася на 2 900 людей, а неповна — на 40 600.

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Занепокоєння щодо економіки

Ці дані можуть посилити занепокоєння щодо стану австралійської економіки після п’яти підвищень процентних ставок упродовж року. Троє членів правління Резервного банку Австралії, які голосували проти підвищення ставки у день Melbourne Cup, попереджали про ризик істотно різкішого спаду економіки. Вони пов’язували цей ризик зі значним зростанням вартості запозичень для домогосподарств.

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