В Австралії будкомпанію оштрафували на $150 тисяч після обвалу стіни — ABC News Australia

Суд з питань зайнятості Південної Австралії засудив будівельну компанію Smart Built Pty Ltd та оштрафував її на 150 тисяч доларів після падіння 30-тонної секції бетонної стіни на сусідній будинок у Вейвіллі, передмісті Аделаїди. Унаслідок інциденту постраждали мати та її немовля, повідомляє ABC News.

Стіна впала під час негоди

Інцидент стався 28 листопада 2023 року під час сильної негоди. Бетонна конструкція впала на задні 60 сантиметрів сусіднього будинку та більшу частину його зони відпочинку на подвір’ї.

Жінці наклали шви на коліно, а дитина зазнала поверхневих порізів. Суд зазначив, що за цих обставин смертельні травми були цілком можливими. Інші частини недостатньо закріпленої стіни нависали над рештою будинку родини.

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Опори прибрали завчасно

Smart Built Pty Ltd була головним підрядником під час будівництва триповерхового житлового комплексу з 10-метровими збірними бетонними панелями. Панелі тимчасово підтримували опорами, однак приблизно за два тижні до обвалу компанія попросила прибрати їх, щоб полегшити доступ до частин будмайданчика.

У судовому рішенні зазначено, що перед демонтажем тимчасових опор інженер не оглядав панелі або їхні постійні конструктивні опори. За проєктною документацією, опори мали залишатися до встановлення системи розкосів. Суд назвав безпосередньою причиною руйнування передчасне зняття опор до встановлення належної системи бічного кріплення.

Вартість конструктивних пошкоджень будинку суд оцінив у 85 413,82 долара, ще 19 211 доларів становили збитки через пошкодження майна в будинку. Компанія виплатила сусідам 10 тисяч доларів компенсації за незручності від подальших будівельних робіт і допомагала організувати ремонт через страховика родини.

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