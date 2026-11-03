В Австралії через правила не стартує проєкт житла для бездомних — ABC News Australia

У Південному нагір’ї австралійського штату Новий Південний Уельс благодійна організація Lydia’s Legacy не може запустити пілотний проєкт пересувних мінібудинків для бездомних через місцеві та штатні містобудівні обмеження. Першою власницею землі, яка погодилася розмістити такий будинок на частині своєї сільської ділянки в Мосс-Вейлі, стала пенсіонерка Лінда Портер, повідомляє ABC News Australia.

Голова Lydia’s Legacy Пол Райлі заявив, що рада ширу Вінджекаррібі не має окремої політики щодо мінібудинків на колесах, оскільки вони збудовані за іншими стандартами. За його словами, правила штату дозволяють такі споруди, однак не дають змоги повністю заселяти їх людьми, які не входять до основного домогосподарства або не постраждали від стихійного лиха.

Зміни до правил розглядають

Минулого року Райлі порушував це питання на парламентському розслідуванні штату щодо житла в сільській місцевості та вторинних помешкань. Уряд Нового Південного Уельсу підтримав три з шести рекомендацій розслідування, зокрема щодо спрощення погоджень для додаткового житла в сільській місцевості та винятків, які дали б змогу використовувати окремі пересувні будинки для розміщення бездомних.

У департаменті планування, житла та інфраструктури штату заявили, що працюють над політикою відповідно до відповіді уряду на звіт. У відомстві також визнали, що вторинні помешкання та будинки на дві родини можуть забезпечити гнучкіші варіанти проживання для людей, які зазнають житлових труднощів або бездомності. Рада Вінджекаррібі порадила організації стежити за змінами на рівні штату. За словами Райлі, для ділянки Портер може знадобитися процедура подання заявки на забудову.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Черги на соціальне житло

За даними благодійної організації St Vincent de Paul, минулого фінансового року в Південному нагір’ї щовечора налічували близько 72 бездомних людей. Працівниця місцевої служби допомоги бездомним Рене Петтіфер повідомила, що люди живуть в автомобілях, у чагарниках або тимчасово ночують у знайомих.

Керівниця Argyle Housing Керолін Догерті заявила, що черга на пріоритетне соціальне житло становить приблизно п’ять років, а середній строк очікування перевищує десять років. За запропонованою моделлю Argyle Housing добиратиме мешканців із черги, а служба St Vincent de Paul управлятиме будинками.

Lydia’s Legacy планує замовляти у місцевого підприємства будинки завдовжки вісім метрів і завширшки 2,5 метра, на спорудження яких потрібно близько восьми тижнів. Вартість одного такого помешкання — до 150 тисяч австралійських доларів — мають покривати пожертви та філантропічне фінансування. Власники ділянок оплачуватимуть водопровід, електрику, каналізацію, місцеві збори та страхування — до 8 тисяч австралійських доларів на рік — і матимуть можливість отримати будинок у власність через десять років.

Читай нас у