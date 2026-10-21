В Австралії суд у Маручидорі постановив передати до судового розгляду справу 30-річного Томаса Кіза, якого поліція звинувачує у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень 60-річній Кеті Маккензі на пляжі Перегіан у квітні 2025 року. Про це повідомляє ABC News Australia.

Суперечка на пляжі

За версією поліції, інцидент стався після того, як Маккензі зробила Кізу зауваження через собаку без повідця на пляжі, де вигул собак заборонений. У суді почули, що чоловік ішов берегом і кидав собаці палицю. Коли палиця впала поруч із Маккензі, вона сказала, що це пляж без собак, і відкинула її.

Поліція стверджує, що Кіз повалив жінку на землю. Маккензі зазнала перелому хребта, крововиливу в мозок, тяжкого струсу мозку, п’яти переломів ребер, складного перелому стопи та розриву печінки.

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Рішення магістрату

Під час попереднього слухання допитали чотирьох свідків, зокрема саму Маккензі. Лікарка Олівія Макніл, яка лікувала потерпілу в Університетській лікарні Саншайн-Кост, заявила, що жінка не потребувала операції, однак сукупність травм потенційно могла бути серйозною та небезпечною для життя.

Захисниця Кіза Пенні Вайт наполягала, що медичних доказів недостатньо для обвинувачення у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Магістрат Кріс Каллаган не погодився, зазначивши, що доказів достатньо для розгляду справи судом. Розгляд відбудеться в Окружному суді Маручидора, дату ще не визначили.

Після слухання Маккензі сказала, що відчула полегшення. Умови застави Кіза також змінили: тепер він має відмічатися у поліцейській дільниці Кулума раз на тиждень замість трьох разів. Коментувати справу він відмовився.

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