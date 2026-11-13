В Австралії 51-річного Конрада Ларднера засудили до восьми років і трьох місяців ув’язнення за ненавмисне вбивство двоюрідного брата Девіда Вейла в Кемпсі, штат Новий Південний Уельс. Він матиме право на умовно-дострокове звільнення у 2031 році, повідомляє ABC News.

Сварка через наркотики

Суд почув, що 1 березня 2023 року Вейл прийшов до помешкання в Кемпсі, щоб вимагати повернення грошей за наркотики, які він вважав низькоякісними. Під час конфлікту Ларднер двічі вдарив родича ножем.

Суддя Стівен Кемпбелл встановив, що Вейл був ініціатором бійки та мав намір битися, якщо не отримає відшкодування. Водночас суддя визнав реакцію Ларднера на загрозу необґрунтованою, оскільки той міг відкинути ніж або прибрати його подалі від Вейла.

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Вирок і обставини справи

Під час судового розгляду Ларднер заявив, що підібрав ніж після того, як той випав із кишені Вейла на під’їзну доріжку. Суддя дійшов висновку, що за стандартом балансу ймовірностей ніж опинився у Ларднера саме так, а це робить більш імовірним те, що напад був спонтанною реакцією. Водночас суд встановив, що Ларднер мав намір завдати Вейлу тяжких тілесних ушкоджень.

У серпні 2026 року суддя Верховного суду в Порт-Маккуорі, який розглядав справу без присяжних, визнав Ларднера невинуватим у вбивстві, але винним у ненавмисному вбивстві. Під час призначення покарання врахували його важке дитинство, пережите в дитинстві сексуальне насильство, діагноз антисоціального розладу особистості, серцеву хворобу та діабет другого типу.

Раніше Ларднер визнав провину в ненавмисному вбивстві в місцевому суді, хоча обвинувачення не прийняло це визнання. Воно стало підставою для зменшення строку покарання на 25%. Партнерка загиблого Джессіка Говард назвала вирок «ганебним».

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