В австралійському місті Торкі 37-річному чоловікові висунули обвинувачення у правопорушеннях, пов’язаних із нападом, після ймовірного побиття 60-річного волонтера партії One Nation. Потерпілого доправили до лікарні з травмами, що не загрожують життю, повідомляє ABC News Australia.

Затримання та обвинувачення

За словами представника поліції штату Вікторія, інцидент стався близько 19:45 у неділю на вулиці Скорпіо-стріт у Торкі. У зв’язку з імовірним нападом поліція затримала 37-річного чоловіка та 14-річного хлопця.

За даними поліції, 60-річного волонтера нібито вдарили бейсбольною битою. 37-річному чоловікові висунули обвинувачення у правопорушеннях, пов’язаних із нападом, і залишили під вартою до судового засідання, призначеного на 10 листопада. 14-річному хлопцеві винесли застереження.

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Реакція партії

Лідер One Nation у штаті Вікторія Воррен Пікерінг заявив, що інцидент, імовірно, почався після втручання в розміщені на території потерпілого знаки партії. Він засудив політичне насильство та залякування і висловив підтримку волонтеру та його родині.

Того ж дня в Іст-Баллараті паб Meaghers Hotel та припарковані біля нього автомобілі розмалювали анти-One Nation гаслами. Власник закладу назвав це безглуздою дурістю.

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