В Австралії корінні рейнджери, традиційні власники земель і науковці спільно працюють над збереженням великого пустельного сцинка — ендемічної для країни ящірки, що перебуває під загрозою зникнення. За оцінкою Indigenous Desert Alliance, у дикій природі залишилося від 5 до 7 тисяч цих тварин, повідомляє ABC News.

Популяції збереглися у 20 місцях

Екологиня Лара Пайманс, яка бере участь у національному плані відновлення виду, зазначила, що популяції сцинка суттєво скоротилися й нині відомі лише приблизно у 20 місцях у пустельних районах. Під час обстежень 2026 року дослідники помітили зниження, однак поки не встановили, чи пов’язане воно зі справжнім скороченням популяції, чи з рясними дощами, які ускладнили пошук нір.

Великий пустельний сцинк народжує живих дитинчат і до двох років живе сімейними групами у спільній системі нір. В одній норі можуть мешкати кілька поколінь тварин — дідусі й бабусі, батьки та потомство. Для виду також характерне спільне місце для випорожнень.

Моніторинг і захист середовища

До 20 рейнджерських груп із Північної території, Південної та Західної Австралії проводять щорічні національні обліки сцинків із 2023 року. Їхня робота охоплює ареал площею близько 770 тисяч квадратних кілометрів.

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Серед учасників програми — рейнджери Tjakura із віддаленої громади Мутітьюлу біля Улуру. Вони допомагають керувати корінною природоохоронною територією Катіті-Петтерманн, де нори ящірок виявили на межі з національним парком Улуру — Ката-Тьюта. Для різних груп корінних народів цей вид також відомий під назвами Mulyamiji, Warrarna та Nampu.

Регіональний координатор Гарт Форрестер повідомив, що сцинк має культурне значення для аборигенних громад і пов’язаний з історіями створення світу. Раніше тварин використовували як їжу, але полювання припинили, коли помітили скорочення їхньої чисельності.

Основними загрозами для виду називають пожежі та хижаків. Рейнджери стежать за відомими місцями проживання, шукають сліди й послід, застосовують фотопастки, керують вогнем і видаляють хижаків. Наступне обстеження популяції заплановане на наступний рік.

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