В Австралії дозволили моніторинг викидів газової галузі в Дарвіні — ABC News Australia

Парламент Північної Території Австралії ухвалив закон про безпечне повітря, який дає змогу створити систему моніторингу та публічного звітування про токсичні забруднювачі повітря від газової промисловості в гавані Дарвіна. Про це повідомляє ABC News.

Міністр земельних ресурсів, планування та довкілля Північної Території Джошуа Берґойн заявив, що наявні станції контролю якості повітря навколо гавані не вимірюють леткі органічні сполуки, зокрема бензен, який може спричиняти рак. Наразі такі вимірювання в Дарвіні проводять лише газові компанії відповідно до умов ліцензій.

Шість нових станцій

Нова схема передбачає встановлення шести станцій навколо гавані Дарвіна для вимірювання летких органічних сполук. За словами Берґойна, систему планують запустити до середини наступного року, а результати моніторингу будуть доступні громадськості.

Міністр сказав, що схему має фінансувати промисловість, а не жителі Північної Території. Водночас у тексті акта зазначено, що визначених осіб або категорії осіб можуть зобов'язати робити внески для покриття всіх або частини витрат. За схемою наглядатимуть департамент довкілля та Агентство з охорони довкілля Північної Території.

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Критика щодо деталей

Незалежна депутатка Джастін Девіс розкритикувала акт через відсутність визначення поняття безпечного повітря, переліку речовин для вимірювання, інформації про розташування станцій і наслідків для компаній-порушниць. Вона заявила, що деталі планують визначати підзаконними актами, які можуть змінюватися за рішенням міністра.

Девіс також сказала, що консультації щодо схеми досі проводили лише з представниками галузі. Тіньовий міністр довкілля Мануель Браун заявив, що влада могла передбачити в акті сильніші заходи захисту, зокрема ліміти на забруднення.

Агентство з охорони довкілля Північної Території веде судове переслідування компанії Inpex через заниження звітності про викиди бензену на 13 000% і толуену на 11 000%, повідомляє ABC News.

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