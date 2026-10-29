В Австралії двох чоловіків довічно ув’язнили за вбивство Гардінга — ABC News Australia

В Австралії Верховний суд у Брісбені засудив 35-річного Джошуа Маркуса Поупа та 30-річного Грегорі Тремейна Прайора до довічного ув’язнення за вбивство 64-річного Грегорі Гардінга — власника й доглядача Craignish Country Club поблизу Герві-Бей. Вони зможуть претендувати на умовно-дострокове звільнення не раніше ніж через 20 років, повідомляє ABC News Australia.

Пограбування та постріл

Суд почув, що Поуп і Прайор планували викрасти гроші із сейфа в будинку Гардінга. 15 серпня 2021 року Поуп вистрілив у нього з близької відстані з рушниці, зарядженої картеччю.

Картечини влучили Гардінгу в ногу, зламали кістку та розірвали артерію. Він помер від втрати крові у своєму будинку. Тіло чоловіка в серпні 2021 року виявив гравець у гольф; у приміщенні був увімкнений телевізор, а на підлозі лежала сковорідка.

Суддя Майкл Коплі зазначив, що Поуп усвідомлював небезпеку своєї рушниці, оскільки намагався знайти іншу вогнепальну зброю. Суддя також дійшов висновку, що Прайор знав, що його спільник мав рушницю.

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Допомогу пораненому не викликали

За словами судді, після пострілу чоловіки більше дбали про приховування слідів, ніж про допомогу пораненому. Вони могли викликати швидку допомогу, але не зробили цього. Поупа і Прайора заарештували наступного дня після нападу.

Суд також почув, що смерть Гардінга залишила велику порожнечу для його родини. Сім’я подякувала поліцейським, детективам, криміналістам, працівникам служб підтримки та юристам, які брали участь у розслідуванні й притягненні винних до відповідальності.

Раніше того ж дня засуджені також протаранили автомобілем ювелірний магазин у Герві-Бей, використавши машину, викрадену на Саншайн-Кост. Вони визнали провину за іншими обвинуваченнями, зокрема у незаконному проникненні та незаконному використанні транспортного засобу. За ці епізоди суд призначив строки від одного до чотирьох років ув’язнення, які відбуватимуться одночасно з довічним покаранням.

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