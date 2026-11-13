Двох підлітків із Саншайн-Кост в Австралії, обвинувачених у вбивстві 57-річного футбольного тренера Здравка Білича, передали під суд присяжних у Верховному суді Брісбена. Таке рішення в п’ятницю ухвалив Дитячий суд Маручидора, повідомляє ABC News.

Біліча смертельно поранили ножем у його будинку у Варані в липні 2025 року. На момент затримання одному обвинуваченому було 15 років, іншому — 17. Нині їм 16 та 18 років відповідно. Підлітки не заявляли позиції щодо вини та не подавали клопотань про звільнення під заставу. Їхні імена не розголошують відповідно до законодавства штату Квінсленд.

Питання щодо підтримки під час допиту

Адвокат 18-річного обвинуваченого Саймон Льюїс допитав чотирьох свідків, серед яких були троє поліцейських і мировий суддя. Захист порушив питання про те, чому його клієнтові, який є представником корінного населення, не надали можливості поспілкуватися з обраною ним людиною для підтримки ввечері після затримання.

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Поліцейський, який брав участь у затриманні та допиті, сказав суду, що знав про недоступність батьків підлітка, оскільки вони перебували під вартою, та вважав присутність мирового судді належною формою підтримки. Водночас він визнав, що не знав про порядок залучення осіб підтримки для неповнолітнього представника корінного населення і про відповідний перелік у відділку поліції Тувумби.

Допит другого обвинуваченого

Адвокат другого підлітка Адріан Брейтуейт допитав трьох свідків. Суд почув, що обвинувачений просив дозволити телефонний дзвінок, однак поліція відклала його до ранку після завершення інтерв’ю, оскільки людина, якій він хотів зателефонувати, була неповнолітньою.

Під час допиту з ним була присутня людина для підтримки, яка могла поговорити з ним наодинці у перервах. Вона підтвердила, що в останню перерву підліток сказав, ніби має намір повідомити поліції те, що вона хоче почути, аби отримати можливість зателефонувати дівчині. Дату початку судового розгляду визначить Офіс державного обвинувачення.

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