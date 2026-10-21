В Австралії фінансування догляду Шейна Дейнса скоротили вдруге — ABC News Australia

В австралійському місті Гундівінді родина 64-річного Шейна Дейнса заявила, що повторне скорочення фінансування його догляду за програмою National Disability Insurance Scheme (NDIS) створило ризики для чоловіка, який потребує цілодобової допомоги. Як повідомляє ABC News, фінансування Дейнса скоротили у жовтні 2025 року, а потім ще раз у квітні 2026-го, коли сім'я намагалася повернути попередній рівень підтримки.

Година без нагляду

Дейнс має набуту травму головного мозку та травму спинного мозку після автомобільної аварії 44 роки тому й падіння у 2022 році. Через нестачу коштів його батьки, яким по 90 років, мали допомагати йому дві години щовечора. Також сім'я вирішила залишати чоловіка самого з 6:00 до 7:00 — у час, який вважала найменш небезпечним.

Надавачка послуг підтримки Мішель Дауті розповіла, що 21 квітня прийшла на роботу раніше й виявила Дейнса, який блював. За її словами, без допомоги він міг захлинутися блювотними масами. Після цього її компанія вирішила виставляти NDIS менші рахунки, щоб забезпечити для нього більше годин догляду, хоча це ледве покривало витрати на надання послуг.

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Навантаження на родину

Сестра Дейнса Трейсі Салліван, яка разом із матір'ю доглядає за братом десятиліттями, намагається не допустити його переведення до закладу для літніх людей. Її обов'язки включають переміщення чоловіка за допомогою підйомника, догляд за кишківником і сечовим міхуром, харчування, контроль ліків та профілактику пролежнів.

Незалежна захисниця прав людей з інвалідністю Аліс Нелліган заявила, що подібні ситуації не є поодинокими. Як зазначає ABC, з липня 2024 року до березня 2026-го обсяг фінансування планів учасників NDIS скоротили більш ніж на 2,8 млрд австралійських доларів. У Національній агенції страхування інвалідності зазначили, що безпека й догляд за учасниками є пріоритетом, а рішення про підтримку ухвалюють після розгляду всієї наявної інформації.

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