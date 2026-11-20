Фізики Університету Квінсленду в Австралії провели експеримент із передавання повідомлення за допомогою гравітації. Як повідомляє The Guardian, науковці передали двійковим кодом слово «gravity» на відстань близько 70 сантиметрів крізь цегляну стіну.

Ліфт як передавач сигналу

Для експерименту дослідники використали повільний ліфт 1950-х років. Вони переміщували його між двома поверхами та вимірювали зміни гравітаційного поля, спричинені цим рухом. Чутливий прилад — гравіметр — установили на підлозі чоловічої вбиральні поруч із ліфтом.

Гравіметр виявляв положення противаги ліфта масою 1,8 тонни. Два положення противаги відповідали значенням 0 і 1 у двійковому коді, що дало змогу сформувати повідомлення. Передавання відбувалося зі швидкістю один біт за хвилину, тому на одне слово знадобилася майже година.

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Поки що лише доказ можливості

Результати роботи опублікували в журналі Science Advances. Автори дослідження зазначили, що такий спосіб комунікації наразі надто повільний для практичного використання. Водночас гравітаційний сигнал не можна просто екранувати звичайними матеріалами, на відміну від електромагнітних сигналів, які застосовують у сучасному бездротовому зв’язку.

Співавтор роботи Чарльз Воффінден пояснив, що перевагу такого підходу легко зрозуміти тим, хто втрачав мобільний сигнал у тунелі або стикався зі слабким Wi-Fi крізь суцільну стіну. Інший співавтор, професор Метью Девіс, визнав, що практичне застосування технології поки важко уявити: за його словами, апарат NASA Voyager 1 може передавати дані на Землю швидше.

Водночас Девіс припустив, що з чутливішими квантовими гравітаційними сенсорами такий зв’язок теоретично міг би працювати на відстані до 500 метрів і бути у 15 разів швидшим. Ідея експерименту виникла під час розробки безконтактних ваг для вантажівок, які мають визначати масу транспортного засобу за змінами сили тяжіння під час його руху.

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