В Австралії колишній пілот Jetstar Грег Лінн, якого обвинувачують у вбивстві Керол Клей, звернувся до Верховного суду штату Вікторія з клопотанням про звільнення під заставу. Він заявив, що під час перебування під вартою зазнавав нападів і погроз з боку інших ув’язнених, повідомляє ABC News Australia.

Заяви про інциденти у в’язниці

60-річний Лінн розповів суду, що у 2024 році, коли його утримували в Мельбурнській в’язниці оцінювання, інший ув’язнений кинув у нього пляшку, наповнену фекаліями та іншими біологічними рідинами. За його словами, частина вмісту потрапила на нього, після чого він довго змивав його під душем.

Також Лінн повідомив про інциденти в липні у Мельбурнському центрі тимчасового тримання, де його утримують нині. За його словами, інший ув’язнений погрожував йому після відмови перебувати з ним в одній камері очікування. Під час іншої сутички, як стверджує Лінн, цей чоловік ткнув його пальцем у груди та плюнув у нього.

Лінн заявив, що почувається в небезпеці у блоці захисту Deakin B і не вважає безпечними інші запропоновані варіанти розміщення. Він також сказав, що в одному з блоків діяв режим, за якого ув’язнених замикали в камерах на 23 години щодня.

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Позиція тюремної служби і захисту

Менеджер Corrections Victoria Ентоні Каландро повідомив суду, що працівники переглянули відео липневого інциденту, але не побачили на ньому доказів нападу на Лінна. Скаргу передали поліції штату Вікторія, а запис згодом стерли. За його словами, служба готова працювати над переведенням Лінна до іншої в’язниці, однак не може зробити цього, якщо він продовжуватиме називати інших ув’язнених поліцейськими інформаторами.

Лінн перебуває під вартою з 2021 року. Він хоче жити зі старшим сином Джорді до судового процесу, запланованого на середину 2027 року, у справі про ймовірне вбивство Керол Клей у віддаленому таборі штату Вікторія у 2020 році. Її супутник Расселл Гілл також помер у цьому таборі.

Адвокат Дермот Данн KC заявив, що Лінна виправдали у справі щодо смерті Гілла і що цей факт має бути повністю врахований на майбутньому процесі. Захист посилається на тривале перебування Лінна під вартою, умови ізоляції та підтримку родини. Для звільнення під заставу захист має довести існування виняткових обставин і відсутність неприйнятного ризику для громади. За словами Данна, обвинувачення не стверджуватиме, що Лінн становить такий ризик.

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