В Австралії приватні капітальні інвестиції у третьому кварталі зросли на 12,2% у реальному вимірі — до 59,5 млрд австралійських доларів. Це найбільше квартальне зростання з 2011 року, коли в країні тривав гірничодобувний бум, повідомляє Channel NewsAsia.

Витрати на обладнання для дата-центрів

За даними Австралійського бюро статистики, показник суттєво перевищив ринкові очікування: аналітики прогнозували зростання на 4,4%. Головним чинником стало збільшення на 87% витрат на обладнання для інформаційних медіа й телекомунікацій.

Компанії наростили інвестиції в серверні стійки та обладнання для обробки даних, необхідне для дата-центрів. Значна частина такого устаткування імпортується, тому ці закупівлі водночас стримують вплив інвестицій на економічне зростання країни.

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Плани до червня 2027 року

Витрати на машини та обладнання загалом підскочили на 23,1%, тоді як інвестиції в будівлі та споруди зросли на 1,7%. Опитування бізнесу, проведене Австралійським бюро статистики, показало, що компанії планують витратити 223,7 млрд австралійських доларів у фінансовому році, який завершиться у червні 2027 року. Це на 11,8% більше за попередню оцінку.

Старший економіст Capital Economics в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Абхіджіт Сурья зазначив, що витрати на інформаційно-комунікаційні технології у 2027 фінансовому році можуть майже подвоїтися, тоді як капітальні витрати в інших секторах економіки майже не зростають. Він також вважає, що ці дані можуть вплинути на обережний підхід Резервного банку Австралії до зниження ставок.

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