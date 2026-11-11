Федеральний суд Австралії оштрафував кадрову компанію Four Seasons Workforce та її єдину директорку Пік Йок Чей на загалом $75 600. Суд встановив, що компанія не виконала два приписи австралійського омбудсмана з питань праці щодо виплати належних сум двом працівникам-мігрантам, яких направили збирати лохину на фермах у районі Коффс-Гарбора, повідомляє ABC News Australia.

На Four Seasons Workforce наклали штраф у $63 000, а на Пік Йок Чей — $12 600. Суддя Роберт Кемерон зазначив, що працівники перебували у вразливому становищі, оскільки працювали за відрядною системою, мали тимчасові візи та обмежено володіли англійською мовою.

Скарги працівників

Омбудсман дізнався про недоплату після двох скарг від бекпекерів — громадян Китаю та Японії. Вони працювали в компанії в різні періоди 2023 і 2024 років. Їм платили за відрядною системою залежно від загальної ваги зібраної лохини.

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За словами медіадиректора омбудсмана Меттью Реггатта, роботодавець мав гарантувати працівникам щонайменше мінімальну погодинну ставку для збирачів фруктів, передбачену відповідною галузевою угодою у сфері садівництва. Приписи про виплату належних сум видали до початку судового процесу, щоб роботодавець міг усунути порушення.

Подальші перевірки

Регулятор продовжує розслідування у садівничому секторі Коффс-Кост і долини Намбукка. У липні 2026 року омбудсман також подав позов проти іншої особи в регіоні Коффс-Гарбора.

У тій справі двом японським збирачам фруктів на фермі в Галфвей-Крік, на північ від Коффс-Гарбора, імовірно недоплатили близько $7 000 за сім тижнів роботи. Справу ще розглядає суд.

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