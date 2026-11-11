В Австралії кредити інвесторам впали на рекордні 31% — ABC News Australia

В Австралії кількість нових житлових кредитів для інвесторів у червні—вересні скоротилася на рекордні 31%, тоді як позики для людей, які купують житло для власного проживання, знизилися на 5%. Загальна кількість нових кредитів за цей період упала на 15%, а їхня сукупна вартість — на 16%, повідомляє ABC News з посиланням на Австралійське бюро статистики.

Рекордне скорочення кредитування

Керівниця напряму фінансової статистики бюро Міш Тан заявила, що інвесторів стримують не лише високі відсоткові ставки, а й зміни в оподаткуванні та очікування подальшого зниження цін на житло. Скорочення загальної кількості позик і позик для інвесторів стало рекордним за офіційними даними.

За даними компанії Cotality, від березневого піку ціни на житло в країні знизилися на 6,7% — це найшвидше падіння за останні 40 років. Також зменшився показник успішних продажів на аукціонах.

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Суперечка щодо податкових змін

Економісти пов'язують спад кредитування, зокрема, з п'ятьма підвищеннями ставок цього року, після яких ставки сягнули найвищого рівня з 2008 року. Голова Резервного банку Австралії Мішель Баллок зазначила, що попит інвесторів знизився значно сильніше, ніж під час попередніх циклів підвищення ставок, і сказала, що свою роль відіграли податкові зміни.

Опозиція та представники галузі пов'язали ці показники з оприлюдненими у травневому бюджеті планами обмежити податкові пільги для інвесторів, зокрема зі змінами щодо negative gearing і податку на приріст капіталу. Міністерка житлового будівництва Клер О'Ніл, навпаки, заявила, що статистика свідчить про зміщення ринку від інвесторів до тих, хто купує житло для проживання.

Водночас кількість кредитів для покупців першого житла скоротилася на 8%, тоді як для інших покупців — на 3,5%. Виконавча директорка Master Builders Australia Деніта Вон заявила, що падіння інвестицій у житло може посилитися.

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