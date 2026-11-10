В Австралії літак зачепив авто під час посадки, двоє травмовані — ABC News Australia

В Австралії поблизу аеропорту Лілідейл на сході Мельбурна легкомоторний літак під час посадки зачепив автомобіль. Жінку віком близько 60 років і чоловіка віком близько 70 років доправили до лікарні з травмами голови, їхній стан стабільний, повідомляє ABC News.

Обставини інциденту

Екстрені служби викликали приблизно о 14:30 на MacIntyre Lane в Єрінгу. Представник Country Fire Authority заявив, що рятувальники виявили літак, який під час заходу на посадку зачепив автомобіль.

Медики також оглянули ще двох людей на місці події. Вони не потребували невідкладної допомоги чи госпіталізації.

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Свідок розповів про пошкодження

Очевидець Стів повідомив радіостанції ABC 774, що літак, імовірно, перетинав MacIntyre Lane під час посадки та вдарився об дах автомобіля. За його словами, у машини тріснуло лобове скло й деформувався дах, а водій перебував у стані шоку та мав кров на обличчі.

Стів також сказав, що літак, схоже, розвернувся та приземлився на злітно-посадковій смузі. MacIntyre Lane перекрили поблизу аеропорту, а транспорт спрямували в об'їзд. ABC зазначає, що, за його даними, літак належить льотній школі Lilydale Flying School, до якої звернулися по коментар.

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