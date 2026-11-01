В Австралії матір зобов’язали платити аліменти колишньому — ABC News Australia

В Австралії служба Services Australia повідомила жительці Канберри Хлої, що від початку місяця вона має сплачувати аліменти колишньому чоловікові. За словами жінки, вона залишила шлюб, рятуючись від домашнього та сімейного насильства, а її колишній чоловік заборгував їй понад 15 тисяч австралійських доларів аліментів. Хлоя також каже, що обидві дитини нині живуть разом із нею, повідомляє ABC News Australia.

Хлоя працює повний робочий день і, за її словами, заробляє близько 80 тисяч австралійських доларів на рік. Відповідно до батьківських розпоряджень, одна дитина має проживати з нею постійно, а інша — половину часу. Жінка каже, що понад половину її заробітку витрачається на оренду житла та рахунки, а коштів на харчування для дітей бракує.

Оцінка доходів колишнього чоловіка

Раніше Хлоя оскаржувала дані про оподатковуваний дохід батька дітей. За її словами, приблизно через сім місяців фахівці Services Australia визначили його річний оподатковуваний дохід на рівні понад 300 тисяч австралійських доларів. У найновішій декларації він оцінив свій оподатковуваний дохід менш ніж у 20 тисяч австралійських доларів, через що Services Australia вимагала від жінки сплачувати аліменти на його користь.

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Хлоя не довіряє новій оцінці доходів колишнього чоловіка. Вона стверджує, що під час шлюбу допомагала вести його бізнес і знала про надходження коштів, однак під час розлучення задекларований дохід різко зменшився. За словами жінки, оцінювач також повідомив їй, що борг можуть стягувати із зарплати або зарахувати в рахунок суми, яку колишній чоловік винен їй.

Реформи системи аліментів

Речник федерального уряду не прокоментував підхід Services Australia у справі Хлої, але вказав на оголошені в травневому бюджеті зміни. Вони передбачають поліпшення обміну даними між Services Australia та Австралійським податковим управлінням для перевірки заявлених доходів батьків і швидшого виявлення помилкових оцінок.

Старша викладачка Школи права Маккуорі Аміра Афтаб заявила, що система аліментів базується на припущенні про мирну співпрацю розлучених батьків і недостатньо враховує ситуації домашнього насильства. Виконавча директорка Care Financial and Consumer Law Centre Емі Кілпатрік закликала розірвати фінансовий зв’язок між постраждалими від насильства та кривдниками: на її думку, належні виплати має гарантувати держава, а платник надалі повертав би кошти системі.

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