В Австралії суд визнав Наталі Метьюз, колишню партнерку незалежного депутата Марка Летема, винною у фіксації інтимного зображення без згоди. Вона сфотографувала оголене селфі іншої жінки, яке зберігалося на комп’ютері політика.

Фото з комп’ютера депутата

Як повідомляє ABC News Australia, інцидент стався у жовтні 2024 року, коли Метьюз і Летем жили разом. Сторони у справі погодилися, що Метьюз використала пароль Летема, щоб увійти до його комп’ютера, де виявила оголені та напівоголені знімки, надіслані йому іншою жінкою.

Після цього вона сфотографувала зображення на мобільний телефон і надіслала ці фото Летему в повідомленнях, звинувативши його у невірності. Летем заявив у суді, що дав партнерці пароль для друку документів і не знав, що знімки, отримані на його телефон, були синхронізовані з комп’ютером.

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Рішення щодо доступу до даних

Метьюз також визнали невинною за окремим обвинуваченням у несанкціонованому доступі до захищених даних. Суддя Маргеріт Вассалл зазначила, що Летем вільно передав їй пароль, не обмеживши, які саме дані вона могла переглядати.

Захист стверджував, що немає доказів інтимного характеру зображень, адже жінка, яку у справі позначили псевдонімом A.A., не давала свідчень. Суддя відхилила цей аргумент, наголосивши, що приватність жінки було порушено і Метьюз могла обговорити з Летемом його невірність без фотографування знімків. Тепер справа перейде до етапу призначення покарання.

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