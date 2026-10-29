В Австралії обмежили водокористування через обміління озер Менінді — The Guardian

У штаті Новий Південний Уельс в Австралії запровадили тимчасові обмеження на використання води в окремих районах північного басейну Муррею—Дарлінгу після падіння обсягів води в озерах Менінді до найнижчого рівня за п’ять років. Сукупний обсяг води в системі озер на початку місяця опустився нижче 480 гігалітрів — уперше з 2021 року, повідомляє The Guardian.

Обмеження для збереження води

Верхні озера Менінді містять менш як 250 гігалітрів води. Цей показник запускає тимчасові обмеження в частинах північного басейну Муррею—Дарлінгу. Заходи обмежують доступ до води для частини зрошувальних господарств і мають зберегти запаси для критичних потреб населення та довкілля.

Упродовж останніх 12 місяців у водозбірному басейні фіксували низькі опади. Експерти попереджають, що без поліпшення припливу води до озер річкою Дарлінг-Баака влітку зростає ризик масової загибелі риби. У Менінді такі випадки вже ставалися у 2018, 2019 та 2023 роках, коли вздовж ділянок Дарлінг-Бааки виявили мільйони мертвих риб.

Ризик для риби влітку

Професор Австралійського національного університету та член Wentworth Group of Concerned Scientists Джеймі Пітток заявив, що посадовці прогнозують загибель риби в Менінді цього літа, якщо до річки Баака-Дарлінг не надходитиме більше води. На його думку, потрібні значні опади, а влада штатів має не допустити відбору зрошувачами першого потоку води після дощів.

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Мешканець Менінді Грем Маккребб назвав нинішні обсяги води «резервом на випадок посухи». Він зазначив, що невеликі припливи з боку Квінсленду дають певну надію, однак для зниження ризику потрібна додаткова вода. За його словами, за відсутності припливу небезпека масової загибелі риби буде дуже високою в січні або лютому.

Міністерка водних ресурсів Нового Південного Уельсу Роуз Джексон заявила, що уряд не недооцінює складність ситуації в Менінді цього літа. Довгострокові прогнози вказують на можливість спекотного сезону. Окрім обмежень для окремих водокористувачів, влада облаштувала тимчасовий прохід для кращого переміщення місцевих видів риб і створила робочу групу з питань якості води.

Експертна група, створена в межах програми зв’язності північного басейну, раніше рекомендувала обмежувати надмірний відбір води вище за течією в посушливі періоди. Її остаточний звіт подали два роки тому, однак уряд штату ще не втілив рекомендації.

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