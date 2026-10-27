В Австралії обвинувачений у дипфейк-порнографії уникнув ув’язнення — ABC News Australia

В Австралії 20-річний Вільям Геміш Єйтс, перший обвинувачений за новими федеральними законами проти дипфейк-порнографії, уникнув фактичного ув’язнення. Суд призначив йому два роки і три місяці позбавлення волі, однак звільнив під зобов’язання на три роки за умови належної поведінки.

Як повідомляє ABC News, Єйтс визнав провину у створенні сексуалізованих ШІ-зображень дівчини-підлітка та поширенні їх на платформах Ero Me і X у 2024–2025 роках. Він також визнав провину за двома епізодами використання засобів зв’язку для погроз, переслідування або образ і за поширення персональних даних.

Висновки суду

Суддя окружного суду Енн Барнетт заявила, що дії Єйтса були пов’язані з нав’язливими думками, а не з ворожістю, образою чи бажанням помсти. Суд також врахував, що на час правопорушень йому було 18 років і що психолог діагностував у нього розлад аутистичного спектра та компульсивний розлад сексуальної поведінки.

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Водночас суддя наголосила, що ці обставини не виправдовують його дій і не зменшують завданої потерпілій шкоди. За її словами, Єйтс створював і поширював сексуалізований ШІ-контент без її згоди та використовував онлайн-платформи, щоб принизити, зневажити й переслідувати її.

Вплив на потерпілу

19-річна потерпіла раніше розповіла суду, що зображення були фальшивими, однак їхній вплив став для неї «болісно реальним». Вона зазначила, що вперше побачила власне фото з випускного на порнографічному сайті.

Барнетт сказала, що такі матеріали завдали дівчині шкоди, попри те що їх створили за допомогою штучного інтелекту. Суддя також врахувала, що цей вид правопорушень непропорційно часто спрямований проти жінок і дівчат та може спричиняти тривале приниження, страждання і психологічну шкоду.

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