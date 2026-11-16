В Австралії опублікували проміжні рекомендації щодо блокаторів пубертату — The Guardian

Національна рада з питань охорони здоров’я та медичних досліджень Австралії оприлюднила проміжні клінічні рекомендації щодо умовного застосування блокаторів пубертату в гендерно-афірмативній медичній допомозі трансгендерним і гендерно різноманітним людям віком до 18 років. Документ підготували після річного огляду міжнародних доказів, повідомляє The Guardian.

Індивідуальний підхід

Настанови передбачають застосування препаратів за певних обставин. У документі зазначено, що потребу в залученні мультидисциплінарної команди слід визначати індивідуально в кожному випадку.

Лікарям рекомендують передусім враховувати найкращі інтереси й добробут молодої людини та надавати допомогу з повагою до її автономії. Водночас настанови не вимагають, щоб людина перед початком лікування переживала дистрес через гендерну інконгруентність.

Документ визначає гендерну інконгруентність як різницю між гендером людини та статтю, зазначеною при народженні. Рада наголосила, що це не психічний розлад, хоча деякі молоді люди можуть відчувати значний дистрес, відомий як гендерна дисфорія.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Альтернативні підходи й консультації

Рада відкинула підхід «почекати й подивитися», який пропонували противники гендерно-афірмативної допомоги. На думку ради, це є утриманням від надання допомоги, що може впливати на фізичне та психічне здоров’я, добробут і здатність молодої людини функціонувати.

Блокатори пубертату — це препарати, що пригнічують вироблення організмом естрогену й тестостерону. Їх застосовують для лікування різних станів, зокрема передчасного статевого дозрівання, із 1970-х років, а в гендерно-афірмативній допомозі — з 1990-х років.

Федеральний уряд Австралії замовив розроблення рекомендацій після заборон на призначення блокаторів пубертату в державних лікарнях Квінсленду та Північної Території. Громадські консультації щодо проміжного документа триватимуть до 18 січня, а повні національні рекомендації, які також охоплюватимуть гендерно-афірмативні гормони, очікують у 2028 році.

Читай нас у