В Австралії католицький орден «Місіонери Найсвятішого Серця» (MSC) не розкрив суду інформацію про скаргу на сексуальне насильство щодо свого ключового свідка у справі колишнього учня школи ордену. Про це повідомляє ABC News Australia за підсумками власного розслідування.

Паралельно колишні працівниці MSC заявили про булінг і залякування з боку провінційного настоятеля ордену, отця Стівена Геккета. Мета Джекман, Енн-Марі Снеллінг і Клер Ширман стверджують, що робоча атмосфера стала нестерпною після того, як він очолив орден. Джекман і Снеллінг подали до Федерального суду позови щодо травм, пов’язаних із роботою.

Свідок у справі колишнього учня

У Верховному суді штату Вікторія MSC захищався у справі колишнього учня коледжу Monivae, якому надали псевдонім «містер Кліффорд». Він заявляв про сексуальне насильство в дитинстві. Важливим свідком ордену був колишній директор коледжу отець Малкольм Файф, якого суд першої інстанції визнав переконливим і достовірним.

Ще до початку слухань інший колишній учень поскаржився MSC на дії Файфа. Зовнішній слідчий розглянув його заяву, визнав її обґрунтованою, а орден перепросив перед заявником. За словами Снеллінг, вона повідомляла юристам MSC, що Файфа перевіряють через такі звинувачення, однак його все одно залучили як свідка.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після появи цих відомостей Апеляційний суд Вікторії скасував результат первинного розгляду справи. Суд зазначив, що документи щодо Файфа могли вплинути на оцінку достовірності та надійності його свідчень. MSC згодом уклав із містером Кліффордом позасудову фінансову угоду та мав сплатити додаткові судові витрати.

Позови працівниць і позиція MSC

Після апеляції MSC звинуватив Джекман у витоку конфіденційної інформації та неналежному заволодінні документами, які вона брала для роботи з дому. Справу розглядали у Верховному суді Вікторії, але зрештою орден відкликав претензії, а Джекман погодилася повернути документи. За даними ABC, вона залишилася відповідальною за власні юридичні витрати на суму 500 тисяч доларів.

Геккет відмовився від інтерв’ю та заперечив звинувачення в булінгу. MSC заявив, що серйозно ставиться до таких скарг і прагне забезпечити безпечне та поважне робоче середовище. В ордені також повідомили, що розслідування, замовлене MSC, не підтвердило тверджень жінок. Розгляд позовів Джекман і Снеллінг у Федеральному суді триває.

Читай нас у