В Австралії Пенні Вонг засудила насильницькі мультфільми One Nation — The Guardian

В Австралії міністерка закордонних справ Пенні Вонг засудила анімаційні ролики партії One Nation, у яких її показано жертвою насильства. Лідерка партії Полін Генсон заявила, що ці відео не прибиратимуть. Про це повідомляє The Guardian.

Сцени насильства в роликах

В одному з епізодів серії Please Explain, випущеному 2022 року, Вонг зображено вбитою прем’єр-міністром Ентоні Албанезе: вона лежить обличчям донизу на столі, а в спині стирчить ніж. У мультфільмі Super Progressive Movie, оприлюдненому в лютому, Албанезе відтинає Вонг голову сокирою, помилково вважаючи, що атакує Генсон.

Вонг заявила, що готовність One Nation і надалі зображати таке насильство багато говорить про партію. За її словами, австралійці заслуговують на обраних представників, які працюють над поліпшенням їхнього життя, а не просувають розбрат, насильство та особисті нападки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція One Nation

Мультфільми опинилися під посиленою увагою на тлі дискусії про безпеку політиків після ймовірного нападу минулого тижня на депутатку Гелен Гейнс, яка представляє округ Інді. У неділю комісарка Федеральної поліції Австралії Кріссі Барретт закликала політиків до обережної та шанобливої риторики. Вона пов’язала розпалену політичну риторику, зокрема мультфільми Генсон, зі зростанням насильницьких погроз політикам.

Генсон заявила, що мультфільми Please Explain не мають стосунку до нападу на Гейнс і не зникнуть. Вона також стверджує, що політики Лейбористської та Ліберальної партій прагнуть цензурувати ролики, оскільки їм не подобається критична увага до них.

Лідер One Nation у штаті Вікторія Воррен Пікерінг визнав, що мультфільми не завжди можуть бути доречними або такими, які можна захистити, однак назвав їх виявом свободи слова. Він відкинув твердження, що ролики сприяли погіршенню політичної атмосфери, та порівняв їх із персонажами мультсеріалу Looney Tunes.

Читай нас у