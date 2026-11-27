Cricket Australia проведе незалежний форум щодо скандалу Sandpapergate, який охопить практики поводження з м’ячем протягом усього сезону 2017–2018 років, зокрема під час серії Ashes перед турне збірної до Південної Африки. Про оприлюднені умови роботи форуму повідомляє Cyprus Mail.

Форум триватиме шість тижнів і відбуватиметься під наглядом австралійської адвокатки Фіони Маклеод. Він розгляне всі чотири тестові матчі австралійської команди у Південній Африці 2018 року, а також практики поводження з м’ячем упродовж сезону, що передував цій поїздці.

Серія Ashes також у межах розгляду

До сезону 2017–2018 років входила серія Ashes із п’яти тестів, яку Австралія виграла з рахунком 4:0. У матеріалі зазначається, що повідомлень про незаконне втручання австралійців у стан м’яча під час цієї серії не було.

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Також форум розгляне проведення та межі розслідування підрозділу доброчесності Cricket Australia у 2018 році. Тоді відповідальними визнали трьох гравців: колишнього капітана Стіва Сміта, а також відкривальних бетсменів Девіда Ворнера і Кемерона Бенкрофта. Сміта й Ворнера дискваліфікували на 12 місяців, Бенкрофта — на дев’ять.

Участь буде добровільною

Скандал знову набув розголосу після заяви колишнього австралійського бетсмена Усмана Хаваджі, який стверджував, що про порушення в Південній Африці знала вся команда, а не лише троє покараних гравців. Його слова підтримали Ворнер, Бенкрофт і Чед Сейєрс, тоді як капітан Пат Каммінс та боулери Мітчелл Старк і Джош Гейзелвуд заперечили, що мали попередню інформацію.

Участь у форумі буде добровільною. Він не встановлюватиме відповідальності окремих осіб і не робитиме несприятливих висновків щодо учасників. Маклеод передасть раді Cricket Australia звіт із висновками, не розкриваючи наданих учасниками свідчень; звіт буде оприлюднено. Профспілка австралійських крикетистів заявила, що її не консультували під час підготовки умов форуму та що вона ще вивчає документ.

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