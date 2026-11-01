В Австралії під час цвітіння загинули 8 200 акул і скатів — ABC News Australia

У Південній Австралії під час шкідливого цвітіння водоростей зареєстрували понад 8 200 мертвих акул і скатів. Дані зібрали на основі тисяч повідомлень громадянських науковців про тварин, яких виносило на берег, повідомляє ABC News.

Директор Консорціуму морських і прибережних досліджень Університету Фліндерса Чарлі Гувенірс заявив, що це, ймовірно, найбільша масова загибель акул і скатів, яку будь-коли реєстрували. За його словами, реальна кількість загиблих може бути більшою, оскільки не всі випадки були зафіксовані.

Тисячі загиблих скатів

Серед зареєстрованих тварин — близько 4 500 південних фідлер-скатів, 850 акул Порт-Джексона та 670 воббегонгів. Хоча ареали більшості уражених видів простягаються за межі зони цвітіння, у звіті попередили, що окремі локальні популяції могли зазнати колапсу.

За словами Гувенірса, серед понад 150 акул і скатів, яких дослідники позначили до цвітіння, через 12 місяців не повернулася жодна тварина. Його дослідження також свідчать про складну ситуацію з популяціями акул Порт-Джексона та фідлер-скатів у міських районах.

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Рідкісні види під загрозою

Дайвер Девід М’юрхед на початку цвітіння сфотографував біля причалу в Едітбурзі рідкісного карликового колючого ската, якого зазвичай бачили лише після вилову траулерами. Вид має дуже обмежений ареал, що здебільшого припадає на води Південної Австралії, яких торкнулося цвітіння.

Гувенірс сказав, що види з невеликою чисельністю або вузьким ареалом, який збігається із зоною цвітіння, можуть опинитися на межі зникнення. Подібні ризики стосуються й прибережного хвостокола, якого Міжнародний союз охорони природи вважає видом під загрозою зникнення. Водночас ці два види не внесені федеральним урядом до переліку видів під загрозою.

М’юрхед повідомив, що спостерігає відновлення багатьох звичайних кісткових риб і морських безхребетних, проте після цвітіння, за його словами, бачив лише одного ската. На думку Гувенірса, відновлення акул і скатів може тривати довго через їхнє пізнє дозрівання, низьку частоту розмноження та малу кількість потомства.

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