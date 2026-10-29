В Австралії підлітка обвинувачують у зборі матеріалів для теракту — ABC News Australia

В Австралії підлітку з Північної Території висунули обвинувачення у злочинах, пов’язаних із тероризмом та екстремізмом. Під час обшуку правоохоронці, за їхніми словами, вилучили документи, імовірно придатні для сприяння підготовці теракту, а також схеми виготовлення вогнепальної зброї за допомогою 3D-друку, повідомляє ABC News.

Обшук після повідомлення громадянина

За спільною заявою Австралійської федеральної поліції, поліції Північної Території та Австралійської організації безпеки й розвідки, підліток нібито отримував доступ до матеріалів насильницького екстремістського змісту, обговорював їх і повторно публікував у соціальних мережах.

Представник Об’єднаної контртерористичної групи заявив, що правоохоронці виконали ордер на обшук після повідомлення від представника громадськості. За даними слідства, під час обшуку виявили документи й електронні пристрої, які містили матеріали насильницького екстремістського змісту та згадки про насильницькі напади.

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Три пункти обвинувачення

Під час первинного огляду пристроїв слідчі також нібито знайшли інструктивні схеми виготовлення 3D-друкованої вогнепальної зброї, а також інші документи та посібники. Слідство стверджує, що ці матеріали можуть сприяти здійсненню терористичного акту.

Підлітку інкримінують збирання документів, імовірно придатних для сприяння терористичним актам, зберігання матеріалів насильницького екстремістського змісту, а також володіння або контроль над матеріалами для виготовлення вогнепальної зброї та вибухівки. Вік і стать обвинуваченої особи не розкрили. Підліток має постати перед Судом ювенальної юстиції Північної Території.

Командувачка контртерористичного підрозділу Австралійської федеральної поліції Пола Гадсон заявила, що спільні контртерористичні групи дедалі частіше звертають увагу на молодих людей. За її словами, терористи та насильницькі екстремісти використовують онлайн-середовище для радикалізації вразливих людей, а технології прискорюють цей процес.

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