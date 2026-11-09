В Австралії підліток уникнув ув’язнення за підготовку теракту — ABC News Australia

В Австралії 16-річному підлітку призначили трирічне розпорядження щодо виправлення в громаді замість ув’язнення у справі про підготовку теракту в Сіднеї. Хлопець, ім’я якого не розголошують, визнав провину в серпні цього року, повідомляє ABC News.

Затримання у 14 років

Федеральна поліція затримала підлітка в його будинку на заході Сіднея у серпні 2024 року, коли йому щойно виповнилося 14 років. Йому висунули обвинувачення у вчиненні дій для підготовки теракту. Максимальне покарання за цей злочин передбачає довічне ув’язнення.

Суд заслухав, що хлопець шукав в інтернеті інструкції щодо виготовлення бомби у скороварці та вивчав можливі цілі, зокрема фінішну лінію Сіднейського марафону біля Сіднейського оперного театру. Протягом п’яти тижнів у 2024 році він також поширював екстремістські матеріали в інтернеті, вихваляв «Аль-Каїду» у зашифрованих месенджерах і намагався електронною поштою зв’язатися з виконавцем вибуху на Бостонському марафоні, який вижив.

Оцінка суду

Суддя Стівен Кемпбелл визнав рівень підготовки найменш серйозним у можливому діапазоні. За його словами, пошуки хлопця не були складними, він не намагався приховати свої дії, не здобував матеріалів для виготовлення вибухового пристрою та не визначив дату нападу.

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Суддя також зазначив, що листування підлітка свідчило про «високий рівень наївності». Він дійшов висновку, що хлопець не схиляв інших до екстремізму, а доказів підготовки неминучого нападу не було.

Умови рішення

Суд врахував, що після арешту підліток відмовився від ісламського екстремізму, висловив каяття та визнав юридичну відповідальність. Суддя вважає, що ймовірність нового правопорушення є дуже низькою.

За умовами трирічного розпорядження юнак має надати працівникові служби ювенальної юстиції пароль від телефона, проходити програми дерадикалізації або навчання за вказівкою служби та не мати доступу до зашифрованих месенджерів.

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