В Австралії письменника Крейга Сілві ув’язнили на сім місяців — ABC News Australia

Окружний суд Західної Австралії в Перті засудив австралійського письменника Крейга Сілві до семи місяців позбавлення волі за зберігання та поширення матеріалів сексуальної експлуатації дітей. 44-річний автор раніше визнав провину в цих обвинуваченнях, повідомляє ABC News Australia.

Обставини справи

Суд уперше почув деталі правопорушень. За словами прокурора Деніела Гарропа, у січні Сілві познайомився з іншим користувачем на сайті для дорослих, а потім листувався з ним на іншій платформі, де можна було обмінюватися відео та зображеннями.

Під час обшуку в будинку письменника у Фрімантлі поліція оглянула його телефон і ноутбук. На ноутбуці виявили п’ять відео та два зображення, а на телефоні — п’ять зображень із матеріалами сексуальної експлуатації дітей. Суддя Гейлі Корманн заявила, що матеріали, які зберігав Сілві, та його листування мали відразливий і принизливий характер.

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Суддя також повідомила, що користувач, із яким листувався письменник, був вигаданим. Вона взяла до уваги те, що Сілві був приголомшений власними діями, визнав провину за першої можливості та має низький ризик повторного злочину. Суд також почув, що останніми роками автор мав фінансові труднощі після розриву стосунків із братом і втрати заощаджень.

Позиції сторін і наслідки

Адвокатка Елоїз Баркер заявила, що Сілві від кінця січня щотижня проходив психологічне консультування та написав листа суду, у якому висловив щире каяття. Вона стверджувала, що її підзахисний не має сексуального інтересу до дітей. Прокурор Деніел Гарроп заперечив цю позицію та наголосив, що поширення таких матеріалів продовжує цикл насильства.

Крейг Сілві був одним із комерційно успішних і визнаних австралійських авторів. Його роман Jasper Jones, виданий 2009 року, продався накладом понад 600 тисяч примірників у світі та був екранізований. Після висунення обвинувачень книги письменника прибрали з полиць магазинів, а їх використання як навчальних текстів у державних школах Західної Австралії заборонили.

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