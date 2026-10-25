В Австралії уряди штатів планують включити 142 заклади догляду за дітьми до Національної системи якості (NQF), яка оцінює та публічно рейтингувує більшість таких установ. Ініціатива стосується частини закладів, що нині працюють поза національною системою.

Як повідомляє ABC News Australia, у червні цього року суд засудив працівницю центру Injinoo Едвіну Лінг після того, як вона визнала провину за 80 епізодами простого нападу та двома епізодами нападу, що спричинив тілесні ушкодження. Їй призначили чотири роки ув’язнення з правом на умовно-дострокове звільнення після 12 місяців.

Насильство зафіксували камери

За даними журналістського розслідування, за три дні наприкінці серпня та на початку вересня 2024 року камери відеоспостереження зафіксували понад 80 випадків фізичного насильства щодо трьох малолітніх хлопчиків. Наймолодшому потерпілому було 13 місяців; він зазнав 55 таких випадків.

Суддя окружного суду Дін Морзон KC назвав дії Лінг «жахливими, жорстокими й садистськими» та грубим порушенням довіри. Під час слухань також ішлося про її проблеми з наркотиками, алкоголем і психічним здоров’ям.

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Колишня працівниця центру Лена Барагуд заявила, що ще до нападів бачила грубе поводження Лінг із дітьми, зокрема коли та тягнула їх за руки й ноги та відмовлялася годувати голодних дітей. За її словами, керівництво знало про проблеми Лінг у взаємодії з колегами, однак не вжило заходів.

Прогалини в нагляді

Центр Injinoo працював за окремим законом штату Квінсленд і не входив до NQF. Через це батьки не мали доступу до національного рейтингу якості закладу, а частина докладних вимог системи щодо безпеки дітей там не застосовувалася.

Загалом поза національною системою в Австралії діють 473 заклади догляду за дітьми, які обслуговують тисячі дітей. Федеральна міністерка освіти дітей раннього віку Джесс Волш заявила, що міністри освіти погодилися перевести частину таких закладів під дію NQF. Вона визнала, що постачальники послуг, регулятори та уряди недостатньо реагували на проблему.

Регулятор виявив у закладах організації NPA Family and Community Services, яка керувала Injinoo, серйозні недоліки в управлінні, нагляді та оцінці ризиків. Відтоді чотири її центри закрилися, а організація втратила мільйони доларів державного фінансування. Водночас NPA в липні домоглася через Квінслендський цивільний та адміністративний трибунал скасування рішення про анулювання дозволу на діяльність; регулятор оскаржує це рішення.

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