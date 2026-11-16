В Австралії почали розслідування смерті чотирьох немовлят після пологів — The Guardian

В Австралії, у штаті Новий Південний Уельс, розпочали коронерське розслідування смерті чотирьох немовлят, народжених під час вільних або домашніх пологів у регіоні Нортерн-Ріверс у 2022–2024 роках. Слухання стартували в місцевому суді міста Лісмор, повідомляє The Guardian.

Рекомендація після термінового огляду

Суд заслухав обставини смерті немовляти, позначеного як Baby R. На 43-му тижні вагітності ультразвукове обстеження показало, що стан дитини був вкрай тяжким. Жінці терміново порадили звернутися до відділення невідкладної допомоги та наполегливо не рекомендували домашні пологи.

Після цього жінка зателефонувала Сіті Тарі Калі, яка була залучена до догляду за двома з чотирьох немовлят. У поліцейській заяві Калі сказала, що порадила їй повернутися додому, відпочити, заспокоїтися й обміркувати подальші дії.

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Обставини смерті немовляти

Дитина народилася надворі в руки батька о 9:51. Під час пологів були присутні дві доули, жодна з яких не мала медичної підготовки. Немовля не почало смоктати груди. Приблизно через 14 годин викликали швидку допомогу; пуповина та плацента ще залишалися прикріпленими. Дитина померла дорогою до гелікоптера о 00:22.

Офіційну причину смерті не встановили. Водночас неонатолог припустив, що смерть могла бути пов’язана з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією внаслідок значного переношування вагітності.

Суд має оцінити, чи був догляд за цих обставин обґрунтованим і належним, зокрема догляд, який надавала незареєстрована особа до, під час і після пологів. Представниця, яка допомагає суду, Рагні Матур заявила, що жінки обирають нерегульовані вільні пологи через травматичний або примусовий досвід у медичних закладах, фрагментований догляд, недовіру до медиків, нестачу фахівців і послуг у регіональному Новому Південному Уельсі.

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