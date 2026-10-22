В Австралії подали позов проти Meta через імовірну шкоду дітям — Channel NewsAsia

В Австралії до Федерального суду подали колективний позов проти компанії Meta Platforms, якій належать Facebook та Instagram. Вісім позивачів стверджують, що зазнали шкоди від цих платформ, коли були молодшими за 18 років, і вимагають компенсації, повідомляє Channel NewsAsia.

Звинувачення позивачів

Позов цього місяця подала юридична фірма MinterEllison. Позивачі стверджують, що Facebook та Instagram демонстрували дітям шкідливий контент і за допомогою алгоритмів підтримували залежність від соціальних мереж.

За даними видання, це провадження може стати першим в Австралії, у якому соціальні платформи намагаються притягнути до відповідальності за шкоду користувачам, зокрема дітям і підліткам.

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Обмеження на розголошення

У понеділок суд видав наказ про нерозголошення, який забороняє оприлюднювати будь-які відомості, здатні розкрити особи заявників, а також зміст позовних вимог. Meta не надала негайного коментаря щодо позову.

Позов подали на тлі посилення суперечок між Австралією та великими технологічними компаніями. Країна запровадила заборону на користування соціальними мережами для дітей віком до 16 років, а також запропонувала правила, які можуть дозволити користувачам вимикати алгоритмічно сформований контент у своїх стрічках.

У серпні Meta погодилася виплатити 18 мільярдів доларів для врегулювання претензій майже з усіма штатами США щодо звинувачень у тому, що компанія проєктувала соцмережі так, аби викликати залежність у дітей.

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