В Австралії подали пропозицію про захист динго Wilkerr — ABC News Australia

В Австралії природоохоронні організації подали до незалежного Наукового комітету з питань видів під загрозою зникнення пропозицію розглянути визнання субпопуляції динго Wilkerr критично зникаючою. Якщо федеральний уряд надасть їй охоронний статус, це може обмежити можливість землевласників Південної Австралії відстрілювати, відловлювати чи труїти цих тварин для захисту худоби, повідомляє ABC News Australia.

Побоювання фермерів

Фермер Тоні Томас, який господарює поблизу Піннару в Південній Австралії, побоюється нападів диких собак на ягнят. За його словами, тварини дедалі частіше мігрують через кордон зі штату Вікторія. Він уже перевів овець із 1214 гектарів пасовищ, щоб уникнути нападів і збільшити обсяг корму для худоби.

Після кількох років посухи кращі опади збільшили кількість ягнят у його господарстві. Томас зазначив, що фермери щодня перевіряють, чи не зазнали їхні тварини нападу.

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Статус популяції Wilkerr

Wilkerr є тотемним видом для народу вотжобалук. Ця субпопуляція динго мешкає у трьох національних парках на північному сході Вікторії та в природоохоронному парку Нгаркат у Південній Австралії. Її називають однією з восьми генетично відмінних субпопуляцій динго в Австралії.

Еколог дикої природи, професор Університету Дікіна Юен Річі, який досліджував цих тварин, заявив, що масштабне розчищення земель для сільського господарства ізолювало популяцію та сприяло інбридингу. За його оцінкою, у ній може бути близько 100 або менше дорослих особин. Він також назвав отруєння чинником скорочення популяції та запропонував фермерам нелетальні способи захисту худоби, зокрема огорожі, собак породи маремма й ослів.

У 2024 році уряд Вікторії визнав динго на північному сході штату видом під загрозою зникнення. Відтоді фермерам потрібен дозвіл на відстріл, відлов або отруєння цих тварин на приватній землі. Представник департаменту первинних галузей Південної Австралії Бред Пейдж заявив, що федеральний захист Wilkerr може поставити під загрозу вівчарську галузь штату вартістю 1,7 млрд доларів. Федеральне відомство довкілля повідомило про майбутні широкі консультації, зокрема щонайменше 30 робочих днів публічного обговорення.

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