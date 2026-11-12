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В Австралії поліція знайшла 17-річного підлітка після шести днів пошуків — ABC News Australia

Федір Криштовський 12 Листопада 2026 03:45
В Австралії поліція знайшла 17-річного підлітка після шести днів пошуків — ABC News Australia

Поліція в Австралії знайшла живим 17-річного Вільяма через шість днів після його зникнення в густій лісистій місцевості на сході штату Вікторія. Підлітка виявили вранці та возз’єднали з родиною.

Зникнення під час кемпінгу

Вільям, прізвище якого не розголошують, зник у п’ятницю під час кемпінгу з другом поблизу Вальгалла-Іст, приблизно за 180 кілометрів на схід від Мельбурна. Востаннє його бачили в шортах і робочих черевиках. Підліток залишив у тимчасовому таборі телефон, їжу та воду.

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Шестиденна пошукова операція

Як повідомляє ABC News, правоохоронці побоювалися за стан підлітка через морозні нічні температури в регіоні. До шестиденної пошукової операції залучили поліцейських водолазів, кінологічний підрозділ та гелікоптери. Поліція знайшла Вільяма вранці.

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