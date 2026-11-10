В Австралії помер 54-річний шахтар Тодд Расселл — ABC News Australia

В Австралії у віці 54 років помер Тодд Расселл — шахтар, який у 2006 році разом із колегою Брантом Веббом пережив обвал на золотій шахті Біконсфілд у Тасманії. Про це повідомляє ABC News Australia. Причину смерті не розголошують.

Расселл помер через кілька днів після повернення з лікарні додому, де перебував вісім із половиною місяців. Минулого тижня він написав у соцмережах, що повертається до родини, аби провести з нею останні дні життя.

14 ночей під землею

Обвал на шахті Beaconsfield Gold Mine стався у День АНЗАК у 2006 році. Расселл і Вебб працювали разом та опинилися заблокованими приблизно за 900 метрів під поверхнею. Їх врятували після 14 ночей у пастці. Їхній колега Ларрі Найт загинув унаслідок обвалу.

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Вебб заявив, що трагедія назавжди поєднала його з Расселлом. За його словами, навіть через 20 років вони часто випадково зустрічалися у місті, хоча протягом останніх восьми місяців майже не бачилися через госпіталізацію Расселла.

Служба громаді Біконсфілда

Расселл був батьком трьох дітей, грав у футбол і цього року залишив посаду начальника пожежної бригади Біконсфілда. У бригаді зазначили, що він присвятив службі та громаді багато часу, залишивши по собі спадщину для тих, хто працював поруч із ним.

Прем’єр Тасманії Джеремі Рокліфф заявив, що Расселл не дозволив пережитому випробуванню визначити все його життя: він продовжив служити у пожежній бригаді до лютого цього року, розповідав свою історію та підтримував увагу до питань психічного здоров’я. Колишній мер Вест-Тамара Баррі Істер назвав смерть Расселла великою втратою для його родини, друзів і громади Біконсфілда.

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