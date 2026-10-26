В Австралії помер працівник АЗС, якого пікап протягнув під собою — ABC News Australia

В Австралії в лікарні помер 36-річний працівник автозаправної станції в Коффс-Гарборі, якого минулого тижня збив і протягнув під собою пікап. Чоловік зазнав критичних травм унаслідок здавлення. Про це повідомляє ABC News Australia.

Рятувальна операція тривала пів години

Екстрені служби прибули на АЗС на Harbour Drive близько 19:00 минулого вівторка після повідомлення про чоловіка, який опинився під автомобілем. За даними поліції Нового Південного Уельсу, працівник присів, щоб перевірити рівень пального у підземних резервуарах, коли його збив пікап.

Очевидці надали потерпілому першу допомогу. Пожежно-рятувальні підрозділи близько пів години звільняли його з-під автомобіля. Спершу чоловіка доправили до базової лікарні Коффс-Гарбора, а згодом вертольотом перевезли до лікарні Джона Гантера в Ньюкаслі у критичному стані.

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Жінці висунули обвинувачення

Поліція підтвердила смерть чоловіка в лікарні. Для коронера буде підготовлено звіт. Жінці, яка, за версією слідства, керувала пікапом, Джессіці Мей Брін висунули обвинувачення в недбалому керуванні транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, а також у порушенні умов застави, пов’язаному з окремими правопорушеннями.

44-річну Брін звільнили під заставу; вона має знову постати перед місцевим судом Коффс-Гарбора в середу. Додаткових обвинувачень наразі не висували. За попередніми висновками поліції, інцидент не був цілеспрямованим: жінка та потерпілий не були знайомі й раніше не контактували. Обставини події розслідують підрозділ з розслідування ДТП та SafeWork.

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