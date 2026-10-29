+7° Київ +8° Варшава +11° Вашингтон
$ 45.52 € 50.75 zł 11.53
$ 45.52 € 50.75 zł 11.53
+7° Київ +8° Варшава +11° Вашингтон
Головне Довкола світу

В Австралії померла 19-річна дівчина після стрілянини в пабі — ABC News Australia

Федір Криштовський 29 Жовтня 2026 06:18
В Австралії померла 19-річна дівчина після стрілянини в пабі — ABC News Australia

В Австралії 19-річна Вана-Різ Шустер-Тогіатау померла в лікарні після поранення під час стрілянини в пабі Fitzys Loganholme, розташованому на південь від Брісбена.

Поранення на боксерському заході

Жительку Джимбумби поранили в голову та шию в суботу ввечері. Стрілянина сталася під час боксерського заходу в місцевому закладі. Шустер-Тогіатау померла в лікарні Princess Alexandra, повідомляє ABC News.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ще троє постраждалих

Дівчина була однією з чотирьох людей, у яких стріляли двоє чоловіків у масках. До лікарні також доправили трьох чоловіків віком 27, 37 і 38 років. Одного з постраждалих ABC News ідентифікувало як Кейна Барретта.

Джерело називає інцидент стріляниною з автомобіля. Інших деталей про стан госпіталізованих чоловіків або обставини нападу в опублікованому матеріалі не наведено.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток