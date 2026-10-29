В Австралії померла 19-річна дівчина після стрілянини в пабі — ABC News Australia
В Австралії 19-річна Вана-Різ Шустер-Тогіатау померла в лікарні після поранення під час стрілянини в пабі Fitzys Loganholme, розташованому на південь від Брісбена.
Поранення на боксерському заході
Жительку Джимбумби поранили в голову та шию в суботу ввечері. Стрілянина сталася під час боксерського заходу в місцевому закладі. Шустер-Тогіатау померла в лікарні Princess Alexandra, повідомляє ABC News.
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Ще троє постраждалих
Дівчина була однією з чотирьох людей, у яких стріляли двоє чоловіків у масках. До лікарні також доправили трьох чоловіків віком 27, 37 і 38 років. Одного з постраждалих ABC News ідентифікувало як Кейна Барретта.
Джерело називає інцидент стріляниною з автомобіля. Інших деталей про стан госпіталізованих чоловіків або обставини нападу в опублікованому матеріалі не наведено.