В Австралії понад тисяча людей вшанували загиблих у конфліктах — ABC News Australia

В Австралії 11 листопада провели церемонії до Дня пам'яті, присвячені тим, хто загинув, служачи в конфліктах і миротворчих операціях. На національну церемонію в Австралійському військовому меморіалі в Канберрі зібралися понад тисяча людей, повідомляє ABC News Australia.

Хвилина мовчання об 11:00

Учасники церемоній по всій країні вшанували загиблих хвилиною мовчання об 11:00. Цей час символізує 11-ту годину 11-го дня 11-го місяця 1918 року, коли на Західному фронті припинилися бойові дії після підписання перемир'я, що завершило Першу світову війну.

Цьогоріч минає 108 років від підписання перемир'я. У Першій світовій війні загинули 60 тисяч австралійців.

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Церемонія в Канберрі

У заході в Канберрі взяли участь генерал-губернаторка Сем Мостін, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Річард Марлз, депутат федерального парламенту Майкл Маккормак, який представляв лідера опозиції, а також начальник Сил оборони адмірал Марк Геммонд.

Сем Мостін поклала вінок із червоних маків, якому 92 роки. Його спеціально дістали з колекції меморіалу для церемонії. Капеланка австралійської армії Келлі Горн у промові зазначила, що у списку пошани Австралійського військового меморіалу є 103 140 імен австралійців, які загинули в конфліктах.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі, який перебував у Сінгапурі дорогою на COP31 у Туреччині, також поклав вінок і вшанував австралійських військовослужбовців.

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