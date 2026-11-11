Електротехнічні об’єднання та профспілки в Австралії застерегли, що сонячні панелі й батареї, які підключаються до звичайних розеток, можуть спричинити пожежі через недостатній контроль за безпекою. Прихильники технології домагаються її легалізації до середини 2027 року, щоб орендарі, мешканці квартир і домогосподарства з низькими доходами могли зменшувати витрати на електроенергію, повідомляє ABC News.

Застереження електриків

Master Electricians Australia, National Electrical and Communications Association та Electrical Trades Union заявляють, що поспішне впровадження таких пристроїв може мати небезпечні наслідки. Генеральна директорка Master Electricians Australia Кейт Реймонд сказала, що запропоновані заходи безпеки, зокрема проєкт стандарту Західної Австралії, можуть призвести до пожеж, викиду токсичних газів із батарей та інших небезпечних ситуацій.

За словами представників галузі, електроенергія від панелі або батареї, підключеної до розетки, може надходити в електричне коло в обхід автоматичних вимикачів, які захищають проводку у стінах та електрощитках від перегріву. Підключення кількох пристроїв здатне перевантажити електричне коло, особливо в будинках із несправною проводкою. Батареї, на відміну від панелей, можуть подавати електроенергію довше, що також збільшує ризики.

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Стандарти та легалізація

У Західній Австралії оприлюднили проєкт технічного стандарту, що передбачає один такий пристрій на домогосподарство. Документ вимагає від домогосподарств дотримуватися правил щодо нахилу та вентиляції панелей, розміщення батарей і маркування електрощитків. Водночас механізму перевірки виконання цих вимог немає.

Master Electricians Australia та National Electrical and Communications Association пропонують дозволити підключення лише до окремого електричного кола зі спеціальною вилкою, несумісною зі звичайними розетками. Такий підхід вимагав би залучення електрика і додаткових витрат.

Федеральний уряд працює зі штатами й територіями над загальнонаціональною системою безпеки. Міністр зміни клімату та енергетики Кріс Бовен заявив, що технологію легалізують, однак процес не можна прискорювати ціною безпеки. Для легалізації по всій країні, за оцінкою представника Master Electricians Australia Меттью Данкана, необхідно внести зміни до шести стандартів Standards Australia.

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