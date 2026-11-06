В Австралії повернули 11 зникаючих раків після пожеж — ABC News Australia

У штаті Вікторія в Австралії науковці повернули до водотоку поблизу Люсівейла 11 зникаючих альпійських колючих раків, урятованих після січневих лісових пожеж. Після вогню раки могли задихнутися через уламки та осад у струмку, які погіршували якість води, повідомляє ABC News Australia.

Цей вид має обмежене поширення: раки живуть у невеликих ізольованих осередках, тому їх складно знаходити й рятувати, особливо коли після пожеж погіршується стан води.

Утримання в розпліднику

Раків доправили до природоохоронного розплідника Snobs Creek поблизу Ілдона, яким управляє Управління рибальства Вікторії. Там їх утримували доти, доки якість води в природному середовищі не поліпшилася.

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Це перший випадок утримання альпійських колючих раків у неволі. Працівники розплідника розмістили тварин окремо через їхню агресивну поведінку, оскільки вони можуть нападати одна на одну.

Моніторинг середовища

Науковці продовжують стежити за середовищем існування раків після пожежі Walwa-River Road, яка охопила близько 121 тисячі гектарів. Природоохоронці також сподіваються в майбутньому включити вид до програми розведення в неволі в Snobs Creek, щоб підтримати чисельність популяції та її географічне різноманіття.

У розпліднику Snobs Creek також доглядають за іншими вразливими прісноводними видами, врятованими після стихійних лих. Зокрема, після пожежі Longwood понад 100 окунів Маккуорі та тріскових риб зі струмка Севен-Крік уже випустили назад у природу.

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